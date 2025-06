Mammografie gratis anche nei fine settimana dove fare lo screening e a chi è rivolto

L'obiettivo della iniziativa è promuovere la prevenzione e sensibilizzare le donne sull'importanza della diagnosi precoce del tumore al seno. Un’occasione imperdibile per prendersi cura di sé senza rinunciare agli impegni settimanali: scopri dove e come accedere ai centri aperti nel weekend e non lasciarti sfuggire questa opportunità di tutela della salute.

Un'occasione in più per prendersi cura della propria salute anche nel fine settimana. L'Asp di Palermo ha programmato per tutto il mese di giugno un calendario di aperture straordinarie - nelle giornate di sabato e domenica - dei centri per lo screening mammografico gratuito. L'obiettivo della.

In questa notizia si parla di: fine settimana screening mammografie

