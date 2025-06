Maltrattamenti 93enne a processo Il legale | Non ha mai alzato le mani

In un caso che scuote l’opinione pubblica, il 93enne accusato di maltrattamenti si difende con fermezza, sottolineando la propria innocenza e l’assenza di violenza nei confronti della convivente. Il suo avvocato, Mauro Molesini, chiarisce che non ci sono prove di abusi e che la denuncia è stata sollevata dai servizi sociali, non dalla vittima stessa. Scopriamo insieme le delicate sfumature di questa vicenda giudiziaria.

"Il mio assistito non ha mai alzato le mani nei confronti della convivente con cui viveva da 40 anni. Non è stata lei a presentare denuncia alla polizia locale ma furono i servizi sociali, lo scorso anno, a segnalare la situazione dopo che la signora aveva contattato lo sportello del cittadino affermando che non si sentiva bene". Così precisa l’avvocato Mauro Molesini che rappresenta in giudizio il 93enne finito a processo per maltrattamenti contro la compagna convivente di 85 anni. L’udienza per stabilire la dinamica di quanto accaduto è fissata per il 30 ottobre. La presunta vittima, secondo la difesa, ha travisato per motivi di salute le discussioni con l’imputato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it