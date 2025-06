Malpensa premiato come ' Aeroporto dell' anno' nella categoria cargo regionale

Malpensa conquista il prestigioso titolo di 'Aeroporto dell'anno' nella categoria cargo regionale, superando aeroporti di rilievo come Bangalore, Monaco di Baviera, Bruxelles e Budapest. Questo riconoscimento, assegnato durante la 'Air Cargo Week 2025' a Francoforte, celebra l'eccellenza dello scouting logistico e della qualità del servizio offerto dallo scalo meneghino. Un traguardo che rafforza la posizione di Malpensa come hub strategico nel panorama internazionale del cargo.

Lo scalo aeroportuale cargo di Malpensa è stato nominato 'Aeroporto dell'anno' nella categoria 'Hub cargo regionali' davanti agli aeroporti di Bangalore (India), Monaco di Baviera (Germania), Bruxelles (Belgio) e Budapest (Ungheria). Il riconoscimento è stato ottenuto nell'ambito della 'Air Cargo Week 2025' di Francoforte (Germania) nel corso della quale Sea Aeroporti di Milano si è presentata per la prima volta come 'community' insieme a tutti gli attori della filiera cargo aeroportuale, lanciando il progetto ' Milano Malpensa Cargo Community '. Per l'occasione allo stand di Milano Malpensa Cargo si sono incontrati l'amministratore delegato di Sea Armando Brunini, il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, il viceconsole italiano a Monaco Giacomo Leopoldo Bampini, il direttore generale della Camera di commercio Italo-tedesca Alessandro Marino, Pierandrea Galli di Cargolux, il presidente di Anama Alessandro Albertini e il responsabile Cargo Management di Sea Paolo Dallanoce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net