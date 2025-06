Malpensa miglior aeroporto cargo del 2025 vince contro Bruxelles

Durante la Air Cargo Week 2025 di Francoforte, l’aeroporto di Milano Malpensa si è distinto come il miglior scalo cargo al mondo, superando eccellenti concorrenti come Bangalore, Monaco di Baviera, Bruxelles e Budapest. Questo traguardo riflette il talento e la sinergia tra Sea Aeroporti Milano e tutti i protagonisti della filiera cargo. Un risultato che consacra Malpensa come hub di eccellenza in un settore in rapida crescita, segnando un nuovo capitolo di successo per il nostro aeroporto.

Durante la Air Cargo Week 2025 di Francoforte, l’aeroporto di Milano Malpensa è stato eletto miglior scalo cargo al mondo, superando Bangalore (India), Monaco di Baviera (Germania), Bruxelles (Belgio) e Budapest (Ungheria). Un risultato ottenuto grazie anche alla collaborazione tra Sea aeroporti Milano e tutti gli attori della filiera cargo aeroportuale dello scalo. Malpensa ottiene questo risultato in un momento di forte espansione del settore del trasporto aereo cargo, spinto soprattutto dall’ e-commerce cinese. Una crescita che è però stata rallentata di recente dall’atteggiamento aggressivo degli Stati Uniti contro la Cina e contro le politiche su cui si basava il business model di aziende come Temu e Shein. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Malpensa miglior aeroporto cargo del 2025, vince contro Bruxelles

In questa notizia si parla di: Cargo Malpensa Miglior Aeroporto

Malpensa premiato come 'Aeroporto dell'anno' nella categoria cargo regionale - Malpensa conquista il prestigioso titolo di 'Aeroporto dell'anno' nella categoria cargo regionale, superando aeroporti di rilievo come Bangalore, Monaco di Baviera, Bruxelles e Budapest.

Malpensa nominato 'Aeroporto dell'anno' come miglior hub cargo regionale - Malpensa vince il titolo di 'Aeroporto dell'anno' nella categoria hub cargo regionali durante l'Air Cargo Week 2025. Segnala msn.com

SEA: a Malpensa è nata “Cargo Community” - (IMPRESE-LAVORO.COM) Milano – In occasione dell’evento mondiale della logistica e dei trasporti, dove il settore del cargo aereo è un pilastro fondamentale, SEA Aeroporti di Milano si è presentata per ... Riporta affaritaliani.it

Malpensa Cargo: crescita e futuro. Cattaneo a Monaco per la nuova Community - MILANO, 5 giugno 2025-Milano Malpensa si conferma un motore economico cruciale per la Lombardia e l’Italia, trainando il settore del trasporto merci grazie a una crescita costante e alla neonata Milan ... Segnala varese7press.it