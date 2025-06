Malattie oncologiche | il passaporto del guarito e la riabilitazione Il sostegno dell’Associazione Peter Pan e della Fondazione Lottomatica per il Bambino Gesù

Aiutare i bambini guariti da una malattia oncologica a ritrovare fiducia e normalità è il cuore di un innovativo progetto nato dalla collaborazione tra Peter Pan ODV e Fondazione Lottomatica. Con l’obiettivo di monitorare a lungo termine la salute e il percorso di guarigione dei piccoli pazienti, il Passaporto del Guarito diventa uno strumento fondamentale per tracciare la loro storia clinica e offrire un sostegno concreto nel cammino verso il recupero completo.

L'80% DEI BAMBINI MALATI DI CANCRO GUARISCE UN PROGETTO PER TENERE TRACCIA DELLA LORO STORIA CLINICA E MONITORARE EFFETTI TERAPIE A LUNGO TERMINE Al via collaborazione tra l'organizzazione romana Peter Pan ODV e Fondazione Lottomatica. Primo progetto: sostegno all'Ospedale Bambino Gesù per il Passaporto del Guarito e la riabilitazione in ospedale per i bambini malati di cancro. Aiutare i bambini guariti da una malattia oncologica a ricordare la propria storia clinica. Comincia così la nuova collaborazione tra Peter Pan ODV, associazione che da oltre 30 anni è accanto a bambini e adolescenti malati di cancro, e Fondazione Lottomatica, espressione dell'impegno sociale del Gruppo Lottomatica, che promuove progetti concreti per affrontare le sfide della società, spaziando dalla salute all'inclusione sociale, dall'educazione alla legalità.