Magia Berrettini | tifosi al settimo cielo non se l’aspettavano

una foto sui social mentre si allena con determinazione e sorriso. La sua rinascita è un vero incanto per i sostenitori, che ora possono sognare in grande. Il suo ritorno in campo promette emozioni forti e nuove magie, lasciando tutti col fiato sospeso e la speranza di rivederlo protagonista sui grandi palcoscenici internazionali.

Matteo Berrettini, più che una sorpresa è stato un vero e proprio colpo di scena: il romano è riuscito a lasciare i tifosi senza parole. Il problema agli addominali, che nello scorso mese di maggio lo ha costretto a ritirarsi dagli Internazionali d’Italia e a rinunciare, di conseguenza, al Roland Garros, sembra ormai – fortunatamente – alle spalle. Matteo Berrettini si sta allenando e ha ben pensato di farlo sapere ai tifosi pubblicando, attraverso il suo profilo Instagram, dei video che lo ritraggono alle prese con il lavoro di preparazione pre-stagione sull’erba. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Magia Berrettini: tifosi al settimo cielo, non se l’aspettavano

Luca Mastrangelo fa il pronostico di Sassuolo-Inter + polemica Sempro sulle riserve del Milan