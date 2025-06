Magenta l’onorevole Maerna difende i Bersaglieri | Onorarli significa rispettare la nostra storia

In un momento in cui il rispetto per la nostra storia si fa più importante che mai, l'onorevole Umberto Maerna difende con passione i valori e l’onore dei Bersaglieri, simboli di coraggio e tradizione italiana. Celebrando l’anniversario della battaglia del 1859 a Magenta, Maerna ribadisce il ruolo fondamentale di queste forze armate nel patrimonio nazionale, ricordandoci che onorare i nostri eroi significa preservare l’identità e i valori che ci uniscono.

Magenta (Milano), 5 giugno 2025 - In occasione dell’ anniversario della storica battaglia del 1859, combattuta proprio a Magenta e considerata uno degli episodi chiave per l’Unità d’Italia, l’onorevole Umberto Maerna, deputato e cittadino magentino, interviene con fermezza in difesa del Corpo dei Bersaglieri, al centro di una recente polemica che ha coinvolto il Liceo Donato Bramante di Magenta. Una lettera firmata da alcuni docenti dell’istituto ha sollevato critiche nei confronti della presenza dei Bersaglieri nelle scuole, accusati di rappresentare valori ritenuti “distanti” da quelli educativi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Magenta, l’onorevole Maerna difende i Bersaglieri: “Onorarli significa rispettare la nostra storia”

