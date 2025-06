Mafia il boss Giovanni Brusca torna libero dopo 25 anni | fu lui ad azionare il telecomando nella strage di Capaci

Dopo 25 anni di detenzione, Giovanni Brusca, il noto boss mafioso responsabile della strage di Capaci, torna libero. La sua scarcerazione segna un capitolo cruciale nella complessa vicenda giudiziaria italiana, suscitando reazioni contrastanti tra chi auspica una riabilitazione e chi teme il ritorno di un passato oscuro. Ma quale sarĂ il futuro di Brusca e quale impatto avrĂ questa decisione sulla lotta alla criminalitĂ organizzata?

Lo scorso 31 maggio, come si apprende in ambienti giudiziari, ha terminato la misura della libertĂ vigilata ed è diventato un uomo libero.

