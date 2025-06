Mafia Giovanni Brusca è libero Azionò il telecomando della Strage di Capaci

Chi è Giovanni Brusca? Un nome che evoca il dolore e la complessità della lotta alla mafia. Dopo 25 anni di carcere, di cui gli ultimi quattro in libertà vigilata, Brusca ha concluso il suo percorso giudiziario, lasciando dietro di sé un passato oscuro segnato dalla strage di Capaci. La sua storia è un esempio di come il pentimento possa cambiare le sorti di un condannato e riaccendere il dibattito sulla giustizia e la redenzione in Italia.

Il boss mafioso Giovanni Brusca da oggi è un uomo libero dopo 25 anni di carcere di cui gli ultimi 4 in libertà vigilata concessagli nel 2021. Il boss di San Giuseppe Iato che azionò il telecomando il 23 maggio del 1992 nella strage di Capaci ha finito di scontare il suo debito con la giustizia. Brusca dopo l’arresto decise di pentirsi. Questo gli ha permesso di ottenere un enorme sconto di pena. E da oggi è un uomo libero. Chi è Giovanni Brusca. Giovanni Brusca, oggi 68 anni, è il più noto pentito di Cosa Nostra. Capo del mandamento di San Giuseppe Jato è stato arrestato il 20 maggio 1996. Brusca ricoprì un ruolo fondamentale nella strage di Capaci in quanto fu l’uomo che spinse il tasto del radiocomando a distanza che fece esplodere il tritolo piazzato in un canale di scolo sotto l’autostrada facendo saltare in aria le auto di Giovanni Falcone e della sua scorta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mafia, Giovanni Brusca è libero. Azionò il telecomando della Strage di Capaci

Mafia, la decisione del tribunale di sorveglianza di Roma: Giovanni Riina resta al 41 bis

Lunedì 26 maggio, al Teatro Dal Verme di Milano, ho assistito all'eccezionale e toccante concerto sinfonico in omaggio al magistrato italiano Giovanni Falcone e a tutte le vittime di mafia. Leggi qui l'articolo completo https://ordinebiologilombardia.it/2025/05/ Tweet live su X

Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e tutte le vittime della mafia hanno lottato per difendere i principi della legalità, scolpiti nella Costituzione. È lo stesso impegno che ognuno di noi oggi deve portare avanti. Il segretario Maruotti parla dal Comitato direttivo d Tweet live su X

