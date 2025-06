Madonna fa gli auguri al padre per il suo 94esimo compleanno | Siamo ossessionati dalla giovinezza e dalla bellezza fisica che per ironia della sorte non ci insegnano niente

In un mondo sempre alla ricerca della perfezione e della giovinezza, Madonna ci ricorda l’importanza di valori più profondi. Per il suo 94esimo compleanno, la regina del pop ha condiviso un tenero video dedicato al padre, Silvio Ciccone, tra momenti di intimità familiare e affetto sincero. Un gesto che ci invita a riflettere sulla bellezza autentica delle relazioni umane e sulla forza dell’amore familiare.

La cantante ha pubblicato sui suoi profili social un video che raccoglie momenti di intimità famigliare e un messaggio di auguri a Silvio Ciccone, suo padre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Madonna fa gli auguri al padre per il suo 94esimo compleanno: «Siamo ossessionati dalla giovinezza e dalla bellezza fisica, che per ironia della sorte non ci insegnano niente»

In questa notizia si parla di: Auguri Padre Madonna 94esimo

Don Francesco Cristofaro: “Auguri Santo Padre, camminiamo insieme nell’amore di Dio” - Don Francesco Cristofaro, con fede e gratitudine, ha rivolto i suoi auguri al Santo Padre, ricordando le parole di Papa Leone XIV sull’umiltà e l’umano desiderio di servirLa.

Madonna: «Tanti auguri papà, 94 anni di vita piena e successi. La pensione? Andrò avanti come fa lui finché non si romperanno le ruote» - Il papà di Madonna spegne 94 candeline. La cantante, 66 anni, ha pubblicato sui social le foto dell’evento e un messaggio molto toccante: «Buon compleanno a mio padre. Scrive msn.com

Madonna, gli auguri social al padre Silvio per i suoi 92 anni - È così che la voce di Dress you up e Vogue ha desiderato estendere il proprio messaggio di auguri - in occasione ... compleanno, Madonna aveva omaggiato il padre sempre attraverso un post ... Riporta repubblica.it

Madonna e il post per i novanta anni del padre Silvio: «Un sopravvissuto, mi ha insegnato l'importanza del duro lavoro» - Un tenero messaggio di auguri da parte di Madonna al padre Silvio Anthony Ciccone, detto Tony, di origini abruzzesi, che spegne novanta candeline. Un evento che Madonna ha voluto celebrare con una ... Segnala leggo.it

El Padre de MADONNA cumplió 94 años #madonna #shorts