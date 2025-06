maddie mccann continuano le ricerche in portogallo

Le speranze di ritrovare Maddie McCann non si spengono, mentre le squadre investigative intensificano le ricerche nel cuore dell'Algarve portoghese. Dopo 18 anni dall'ultima traccia, i dettagli emergono nuovamente e le forze dell'ordine lavorano senza sosta, sperando di fare luce su un caso che ha sconvolto il mondo. La domanda rimane: potrà questa lunga indagine portare a una svolta decisiva?

La polizia che indaga sulla scomparsa della bambina britannica Maddie McCann continua le ricerche a P raia da Luz, in Algarve, dove mercoledì sono state avviate nuove indagini nei pressi del resort dove la piccola è stata vista per l'ultima volta 18 anni fa. Investigatori tedeschi, agenti di polizia e vigili del fuoco portoghesi hanno setacciato la campagna a diversi chilometri dalla località turistica dove la bambina di 3 anni è scomparsa mentre era in vacanza con la famiglia il 3 maggio 2007. Era nella stessa stanza con i fratelli gemelli di due anni, mentre i genitori, Kate e Gerry, cenavano con degli amici fuori casa.