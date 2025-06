Maddie McCann concluse le ricerche dopo tre giorni in Portogallo Non è stato trovato nulla

Dopo tre intensi giorni di indagini nel Portogallo meridionale, le autorità hanno concluso le ricerche su Maddie McCann senza trovare alcuna traccia. Nonostante l'impegno di circa 25 agenti tedeschi e portoghesi, le speranze di rintracciare la piccola sono state purtroppo deluse. La vicenda, ancora irrisolta, rimane al centro dell'attenzione internazionale, lasciando un alone di mistero e di speranza che si riaccende in attesa di nuove piste.

Nulla di fatto. Si sono concluse le nuove ricerche, avviate questa settimana nel Portogallo meridionale su richiesta degli investigatori tedeschi, sulla scomparsa della bimba britannica Madeleine McCann come ha dichiarato un portavoce della polizia. Tra martedì mattina e giovedì pomeriggio, circa 25 agenti di polizia tedeschi in supporto alle autorità portoghesi hanno perquisito le zone vicine al resort di Praia da Luz, dove Madeleine, all’epoca di tre anni, è scomparsa nel maggio 2007 mentre era in vacanza con la famiglia. Lo stop alle indagini è stato dato con giorno d’anticipo rispetto alle indicazioni iniziali, dopo l’annuncio martedì di una nuova sessione di scavi ordinata dalla magistratura tedesca prima della scarcerazione in Germania di un uomo sospettato per la vicenda: Christian Brueckner che a settembre finirà di scontare nel Paese d’origine una condanna relativa a un altro fatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maddie McCann, concluse le ricerche dopo tre giorni in Portogallo. Non è stato trovato nulla

