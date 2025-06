Maddaloni tenta di uccidere la moglie | lei scappa dai vicini e chiama la Polizia

Un grave episodio di violenza scuote Maddaloni, in provincia di Caserta, dove un uomo di 71 anni ha tentato di uccidere la propria moglie durante un acceso litigio. La donna, spaventata, è riuscita a scappare dai vicini e a chiamare immediatamente le forze dell’ordine, che hanno arrestato l'aggressore. Un dramma che sottolinea quanto sia importante intervenire tempestivamente per proteggere le vittime di violenza familiare.

