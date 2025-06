Madame Web Dakota Johnson spiega cosa non ha funzionato | Ma non è stata colpa mia

Dakota Johnson, protagonista di Madame Web, si sfoga spiegando cosa non ha funzionato e sottolinea con fermezza: "Non è stata colpa mia". Il cinecomic Sony, infatti, non ha raggiunto le aspettative, e l'attrice non risparmia critiche alle persone che definisce prive di creatività. Un flop annunciato, in un contesto già segnato da risultati deludenti nell'universo di Spider-Man. Ma cosa ha davvero portato a questa battuta d'arresto?

Dakota Johnson non ha ancora superato il trauma del flop del cinecomic Sony, di cui incolpa persone che 'non posseggono un briciolo di creatività'. Per molti il sonoro flop di Madame Web non è stato una sorpresa. D'altronde Sony Pictures ha inanellato un trend negativo con lo Spider-Man Extended Universe che ha portato a una pessima accoglienza per la pellicola diretta da S.J. Clarkson: solo 100,3 milioni al botteghino globale e un misero 12% su Rotten Tomatoes. Il tutto nonostante la presenza di Dakota Johnson. L'attrice non ha mandato giù il flop del cinecomic in cui interpreta Cassandra Webb, tanto da volersi ancora discolpare del risultato fallimentare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Madame Web, Dakota Johnson spiega cosa non ha funzionato: "Ma non è stata colpa mia"

Dakota Johnson parla del flop di Madame Web: “Non era colpa mia” - Dakota Johnson si apre sul flop di Madame Web, lasciando trasparire la sua delusione e frustrazione. L’attrice non risparmia critiche alle decisioni creative prese in sede di produzione, sottolineando come le scelte di un team spesso possano influenzare negativamente il risultato finale.

