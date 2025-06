M O Meloni | Hamas responsabile ma reazione Israele inaccettabile

In un contesto internazionale segnato da tensioni e controversie, l’Italia si distingue come voce autorevole e credibile nel Medio Oriente. Pur riconoscendo la responsabilità di Hamas nell’inizio del conflitto, è fondamentale sottolineare che la reazione israeliana ha assunto aspetti inaccettabili. La diplomazia italiana invita alla moderazione e al dialogo, auspicando una soluzione che rispetti i diritti di tutte le parti coinvolte. È ora di cercare una via verso la pace duratura.

Roma, 5 giu. (askanews) – “Tutti gli attori del Medio Oriente riconoscono l’Italia come uno degli interlocutori più seri e credibili e mi basta, al di là delle polemiche. Il governo è stato chiaro fin dall’inizio nel ricordare che la guerra è stata iniziata da Hamas ed è Hamas il principale responsabile della guerra che continua perché si rifiuta di liberare gli ostaggi. Poi la legittima reazione di Israele ha assunto contorni inaccettabili e deve fermare immediatamente” gli attacchi “tutelando la popolazione civile”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata da Maurizio Belpietro in un evento de ‘La Verità’. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

