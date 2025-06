M O attacco dei coloni in villaggio Cisgiordania | sette feriti

Un episodio di violenza scuote ancora la Cisgiordania: sette persone sono rimaste ferite in un attacco dei coloni israeliani a Deir Dibwan, che ha visto il fuoco di veicoli e edifici e lanci di pietre contro i residenti. Un motivo di crescente preoccupazione e tensione in una regione già complessa. La situazione rimane critica e richiede attenzione internazionale.

Deir Dibwan, 5 giu. (askanews) - Sette feriti. È il bilancio, riportato dai media palestinesi, di un attacco di coloni israeliani, che hanno dato fuoco a veicoli ed edifici nel villaggio di Deir Dibwan, nell'area di Ramallah in Cisgiordania, e hanno lanciato pietre contro i residenti. La Mezzaluna Rossa Palestinese ha affermato che due palestinesi sono rimasti feriti e sono stati evacuati in ospedale, mentre altri cinque hanno riportato lesioni lievi e sono stati curati in una clinica del villaggio. La polizia israeliana non ha per il momento rilasciato dichiarazioni. Dall'inizio della guerra di Gaza nell'ottobre 2023, la violenza è aumentata vertiginosamente in Cisgiordania, dove gli insediamenti israeliani sono illegali secondo il diritto internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net