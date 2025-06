Lungomare Piunti | | Il Comune non ha mantenuto le promesse

Il cantiere del lungomare Piunti svela un quadro di promesse non mantenute e lavori in sospeso, mentre l’amministrazione comunale si trova sotto accusa per i continui ritardi e il disordine crescente. Il consigliere Pasqualino Piunti, già sindaco e membro di Forza Italia, torna a evidenziare le criticità che affliggono questa area strategica della città. La domanda ora è: quanto ancora dovremo aspettare prima di vedere finalmente rispettate le promesse fatte?

Il consigliere comunale Pasqualino Piunti, già sindaco della città ed esponente, in consiglio, di Forza Italia, torna a puntare il dito contro l’amministrazione comunale, denunciando una situazione di disordine e ritardi legata ai cantieri ancora aperti sul lungomare e alle problematiche legate alla sosta. Secondo Piunti, la situazione attuale è ben lontana dalle promesse fatte nelle scorse settimane dall’amministrazione comunale. Il cantiere del restyling del lungomare, infatti, "doveva essere smantellato entro la fine di maggio, ma a inizio giugno sono ancora presenti transenne e interruzioni sia sul ponte dell’Albula che nelle aree interessate dai lavori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lungomare, Piunti:: "Il Comune non ha mantenuto le promesse"

Dalle strade alle scuole chiuse a Napoli per la festa scudetto: cose utili da sapere