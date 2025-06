l ungheria stringe i rapporti con la serbia e sfida il mosaico nazionalista dei balcani

risveglio delle tensioni e a una nuova dinamica di alleanze nella regione. Budapest, infatti, sta intensificando i rapporti con la Serbia, sfidando il mosaico nazionalista dei Balcani e aprendo un capitolo inaspettato di cooperazione e strategia. Un gesto che potrebbe ridisegnare gli equilibri e riaccendere le speranze di stabilità, oppure complicare ulteriormente una situazione già delicata.

( Budapest ) – Una delle aree europee in cui una minima scintilla rischierebbe di incendiare la prateria dei nazionalismi è sicuramente quella dei Balcani, dove le ferite causate dalla dissoluzione della Jugoslavia socialista sembrano lungi dall’essersi sanate. Se il pensiero, in tal senso, corre subito al quasi perenne rischio di conflitto tra Serbia e Kosovo, vi sono stati, negli ultimi mesi, anche altri avvenimenti che hanno portato a un inasprimento delle relazioni in questa delicata regione e al rischio di una nuova escalation. Rischio concreto, per quanto si spera remoto, che vede un nuovo attore entrare in scena, ossia l’ Ungheria di Viktor Orbán. 🔗 Leggi su It.insideover.com