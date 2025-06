Lunga Notte delle Chiese Ultimo atto del Palio coi paramenti dell’investitura

otto luoghi di culto si trasformeranno in palcoscenici di storia, tradizione e spiritualità, invitando i visitatori a un viaggio unico nel cuore del Palio 2025. Un’occasione speciale per scoprire il legame profondo tra le Contrade, le chiese e l’antica manifestazione, rendendo questa notte un evento indimenticabile da vivere fino in fondo. Domani sera, con la "Lunga Notte delle Chiese", le...

Per l’ultimo atto delle manifestazioni del Palio 2025 e per una sola notte, le otto chiese di Contrada apriranno le porte ai visitatori per dare a tutti l’opportunità di scoprire quel peculiare legame che lega le Contrade stesse, il Palio di Legnano e, appunto, le chiese del territorio, in questa occasione specifica allestite come accade durante le cerimonie d’investitura. Domani sera, con la " Lunga Notte delle Chiese " dalle 21 alle 24, le visite guidate a cura dei contradaioli e un’eccezionale esposizione di oggetti – utilizzati secondo i rispettivi cerimoniali di contrada – permetteranno al visitatore di entrare ancora una volta nel clima del Palio e comprendere quanto siano uniche e speciali le celebrazioni religiose che accompagnano la principale manifestazione cittadina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lunga Notte delle Chiese. Ultimo atto del Palio coi paramenti dell’investitura

