L’Umbria e la criminalità | Da noi non c’è omertà

Per il procuratore generale di Perugia Sergio Sottani " l'Umbria può dire con orgoglio che qui non c'è omertà, come altrove". Lo ha sottolineato incontrando a Palazzo Cesaroni la Commissione d'inchiesta dell'Assemblea legislativa su "Analisi e studi su criminalità organizzata e infiltrazioni mafiose, corruzione, riciclaggio, narcotraffico e spaccio di stupefacenti", presieduta da Fabrizio Ricci. Sono state approfondite le tematiche oggetto dell'attività dell'Organismo in merito alla presenza di criminalità organizzata e di fenomeni quali lo spaccio di stupefacenti, il riciclaggio di denaro e le possibili infiltrazioni nell'amministrazione della cosa pubblica e negli appalti.