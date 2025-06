l ultima campanella tempo di vacanze per 20mila studenti

L'ultima campanella suona per migliaia di studenti monzesi, segnando un momento di festa e relax. Tuttavia, mentre alcuni si preparano alle vacanze, altri si concentrano sui cruciali esami di fine anno. Da lunedì, i giovani di terza media affrontano il loro primo grande traguardo, e da mercoledì 18 si aprirà la stagione degli esami di maturità, un banco di prova che segnerà il loro futuro. Nei prossimi giorni sui registri elettronici delle singole scuole...

La scuola finisce domani per circa 20.800 studenti monzesi, mentre 2.922 piccoli della materna proseguiranno fino al 30 giugno. Tempo di vacanze, ma non ancora per tutti. Da lunedì i ragazzi di terza media (circa 1.600) saranno impegnati nel loro primo esame, mentre da mercoledì 18 più 1.200 ragazzi monzesi e oltre 6.000 in tutta la Brianza si cimenternno con la prova di maturità. Nei prossimi giorni sui registri elettronici delle singole scuole usciranno gli esiti dell’anno scolastico. Sono ormai un ricordo i tabelloni visibili a tutti, davanti ai quali si ritrovavano studenti e genitori con il fiato sospeso per avere notizia del destino delle loro vacanze e fare anche un po’ di pettegolezzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it