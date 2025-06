Luiss Business School ospita ' Purpose to Impact'

Villa Blanc si trasforma nel cuore pulsante di un dialogo strategico: 'Purpose to Impact', l’evento che riunisce leader, professionisti e accademici per tracciare insieme le rotte di un futuro sostenibile e responsabile. Promosso da Luiss Business School, Italiacamp e SCS Consulting, rappresenta un’occasione unica per condividere idee e plasmare un percorso concreto verso l’innovazione etica. Abbiamo parlato con...

Roma, 5 giu. (askanews) - A Villa Blanc la Luiss Business School ospita l'evento 'Purpose to Impact', promosso insieme a Italiacamp e SCS consulting, con l'obiettivo di attivare un confronto diretto tra executive, manager, professionisti e accademici per esplorare le traiettorie possibili che possano guidare le organizzazioni verso futuri sostenibili e desiderabili, capaci di coniugare competitività e responsabilità. Abbiamo parlato con Cristiano Busco Head of Consulting and Global Engagement Luiss Business School: "L'evento di oggi, dal Purpose all'Impatto verso Futuri Desiderabili, narra il percorso che le organizzazioni pubbliche e private, grandi e piccole, stanno compiendo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Luiss Business School ospita 'Purpose to Impact'

Luiss Business School, Luigi Abete confermato presidente - Luigi Abete è stato riconfermato presidente della Luiss Business School. La decisione è stata presa dall'Assemblea degli Azionisti durante un incontro a Roma, presso Villa Blanc, dove è stato deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per i prossimi tre esercizi.

