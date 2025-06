Luis Henrique cambierebbe ruolo con Fabregas? Un’ipotesi – CdS

Con l’attesa dell’arrivo di Cesc Fabregas, l’Inter potrebbe reinventarsi sul centrocampo, ipotizzando un cambio di ruolo tra le stelle Luis Henrique e il nuovo arrivato. Se Fabregas dovesse entrare nell’orbita nerazzurra, il giovane brasiliano, originariamente esterno rapido e tecnico, potrebbe essere spostato in una posizione diversa per valorizzare al meglio le sue qualità. Resta da scoprire come questa strategia plasmerà il futuro del team.

In attesa dell’arrivo o meno di Fabregas (sembra lui l’indiziato numero uno), il Corriere dello Sport ipotizza il progetto tecnico dell’allenatore catalano all’Inter. Occhio alla possibile nuova posizione per Luis Henrique, arrivato due giorni fa. Il suo ruolo originario è l’esterno. PIÙ SOLUZIONI – Luis Henrique arriva all’Inter con il curriculum di essere un esterno di destra molto tecnico e veloce, ma con l’eventuale arrivo di Cesc Fabregas potrebbe anche cambiare ruolo e posizione. Nelle prossime ore si deciderà il prossimo allenatore dell’Inter. Il tecnico catalano è l’indiziato principale, anche se bisognerà infrangere il muro del Como. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Henrique cambierebbe ruolo con Fabregas? Un’ipotesi – CdS

