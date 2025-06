Luigi Mangione progettava un attentato l’ossessione per i parassiti delle assicurazioni e la scelta di uccidere Thompson per fare notizia

Emergono nuovi dettagli scioccanti sul caso di Luigi Mangione, il 27enne accusato dell’omicidio di Brian Thompson, CEO di UnitedHealthcare. La sua ossessione per i parassiti delle assicurazioni e la volontà di fare notizia si rivelano nelle annotazioni scritte a mano, che svelano un piano inquietante. Un episodio che scuote il mondo finanziario e solleva interrogativi sul confine tra follia e delirio di vendetta.

Emergono nuovi dettagli sul caso di Luigi Mangione, il 27enne accusato dell’ omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato di UnitedHealthcare, ucciso il 4 dicembre 2024 durante una conferenza per investitori a New York. Secondo gli appunti scritti a mano di Mangione – visionati dal New York Post e resi pubblici dal procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg – il 27enne avrebbe ucciso il Ceo della compagnia di assicurazioni e gestione sanitaria per ottenere « visibilità mediatica ». Il cosiddetto “manifesto” di Mangione, rinvenuto nel suo zaino al momento dell’arresto, rivelerebbe infatti «un uomo ossessionato dall’immagine e dalla notorietà». 🔗 Leggi su Open.online

