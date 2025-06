L’Ue promuove l’Italia ma boccia la Lega

La Commissione europea mette sotto la lente i conti pubblici dei Paesi membri, assegnando valutazioni chiare e obiettive. Quest’anno, le “pagelle” si distinguono per un nuovo metodo di analisi, che promette di offrire una prospettiva più accurata e trasparente sulla gestione economica europea. L’Italia riceve riconoscimenti significativi, mentre la Lega viene bocciata: un segnale forte che riflette le sfide e le opportunità del nostro Paese. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro dell’Europa e dell’Italia?

La Commissione europea ha pubblicato le "pagelle" che ogni anno vengono date ai conti pubblici dei Paesi europei. Per la prima volta, i giudizi si basano sulle.

L’Europa promuove i conti pubblici dell’Italia e boccia quelli della Germania - Per l’Italia è arrivato un riscontro positivo, mentre per il bilancio di alcuni altri Paesi, tra cui la Germania, no. I conti italiani sono stati considerati in linea sia per l’anno prossimo ... msn.com scrive

