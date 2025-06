L' Ue promuove il debito pubblico dell' Italia | qualcosa è cambiato

L'Italia compie passi importanti nel gestire il debito pubblico, dimostrando un impegno concreto nel rispettare le raccomandazioni dell'UE. Con il rispetto del limite del 3% del deficit e una traiettoria di spesa più sostenibile, il nostro Paese si avvicina a un nuovo equilibrio finanziario. Questa evoluzione rappresenta un segnale positivo per la stabilità economica e per le future strategie di crescita. Quali saranno le prossime sfide?

L'Italia rispetta le raccomandazioni della Commissione Ue per riportare il deficit sotto il 3%. Come emerge dal pacchetto di primavera del Semestre europeo presentato ieri a Bruxelles, il nostro Paese rientra tra quelli che sono in linea con i paletti previsti dalla procedura per disavanzi eccessivi. Per quanto riguarda la traiettoria della spesa primaria netta (che non considera la spesa per interessi), l'Italia, secondo fonti Ue, si è mantenuta prudentemente al di sotto del tasso di crescita massimo concordato. Nel 2024, questo cuscinetto è stato pari a 0,3-0,4 punti percentuali, mentre per il 2025 dovrebbe aggirarsi intorno allo 0,2% del Pil (poco più di 4 miliardi di euro).