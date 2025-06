L’Ue lancia il Patto per gli oceani la via europea alla blue economy

L’Unione Europea apre un nuovo capitolo per il futuro dei nostri mari con il Patto per gli Oceani, una strategia ambiziosa e innovativa volta a proteggere le risorse marine e a rafforzare la blue economy. In sei punti chiave, la Commissione si impegna a promuovere uno sviluppo sostenibile che favorisca il benessere delle comunità costiere e garantisca un equilibrio tra crescita e tutela ambientale. Un passo deciso verso un domani più blu e sostenibile, che avrà ripercussioni profonde su tutti noi.

Un patto per tutelare gli oceani e per rilanciare la blue economy: così, in sei punti, la Commissione Ue vuole sostenere la strategia globale finalizzata a "promuovere un'economia blu fiorente" con l'obiettivo dichiarato di "sostenere il benessere delle persone che vivono nelle zone costiere".

