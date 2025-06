Lucija Rosc arte fra le generazioni

Lucija Rosc, artista slovena, ci invita a riflettere sulle connessioni tra le generazioni, il valore delle eredità e l’impatto dell’educazione sulla nostra identità. Le sue fotografie, cariche di originalità e introspezione, non pretendono risposte definitive ma stimolano una ricerca personale e collettiva. Attraverso i suoi scatti, scopriamo come il passato possa diventare un ponte per il futuro, lasciando un'impronta indelebile nel cuore di chi ci segue.