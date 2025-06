Luciano Spalletti l' Italia senza difesa? Deve pregare Gigio Donnarumma

Luciano Spalletti si trova di fronte a una sfida cruciale: l'Italia senza una difesa affidabile e con pochi margini di errore. In un momento delicato, il portiere Gigio Donnarumma diventa l’ultimo baluardo su cui tutto il Paese deve contare, sperando che la fortuna premi gli audaci e che la sfortuna lasci in pace chi si impegna. La partita contro la Norvegia sarà decisiva: il nostro destino dipende anche da lui.

Se la fortuna aiuta gli audaci, la sfortuna si accanisce su chi la provoca. È il caso dell’Italia nel ruolo di centrale di difesa. Era il più delicato in vista della sfida in Norvegia di domani sera, la prima per noi nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali, ed è stato anche quello gestito peggio. Per questo la sfortuna si accanisce. Viene convocato Buongiorno nonostante abbia giocato 69’ negli ultimi due mesi e dopo un allenamento ci si accorge che non è in grado di scendere in campo. Viene convocato Gatti nella speranza che lo sia nonostante abbia disputato 8 minuti nei suddetti due mesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it