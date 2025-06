Luciano Spalletti contro Acerbi | Gli farò capire a modo mio il rispetto! Quel gesto con il telefono non mi è piaciuto

Luciano Spalletti non ha nascosto il suo punto di vista: dopo il gesto con il telefono di Acerbi, il tecnico azzurro promette di far capire a modo suo il rispetto. La tensione tra i protagonisti si infiamma, ma cosa c’è dietro questa polemica? Scopriamo insieme come la vicenda si svilupperà e quali saranno le prossime mosse di Spalletti, deciso a ripristinare l’armonia nel mondo del calcio.

Luciano Spalletti risponde così alle provocazioni del difensore dell’Inter Francesco Acerbi. Le parole Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale italiana, è tornato a parlare della vicenda che lo ha visto coinvolto con Francesco Acerbi, difensore dell’Inter. Intervistato da Sky Sport, il ct azzurro ha dichiarato: «Un giorno Acerbi mi spiegherà dove gli ho mancato di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Luciano Spalletti contro Acerbi: «Gli farò capire a modo mio il rispetto! Quel gesto con il telefono non mi è piaciuto»

Finalmente dopo tanto tempo Spalletti ha deciso di convocare Orsolini, più che meritato. Acerbi, Bastoni, Dimarco, Barella, Fratessi non li convocherei, dopo la finale hanno 5 giorni per riposare in caso di vittoria 4 giorni, se fossi in loro farò finta di avere l'infort Partecipa alla discussione

a Spalletti Spalletti,qualche volta meglio star #inter #nerazzurri #viralvideo #acerbi #spalletti