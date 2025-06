Luciano Spalletti altra grana per la Nazionale | si ferma Matteo Gabbia

L’azzurro si fa ancora più complicato per Luciano Spalletti: tra assenze e infortuni, la Nazionale affronta una fase cruciale. Matteo Gabbia ha dovuto fermarsi a causa di un problema al polpaccio, aggiungendosi alla lunga lista di indisponibili, tra cui Gatti e Di Lorenzo. La strada verso Oslo si fa insidiosa, ma l’allenatore garantisce che il capitano sarà in campo, gestendo con determinazione questa difficile situazione. La sfida è appena iniziata.

Non solo il “no” di Francesco Acerbi, ora Luciano Spalletti deve fare i conti anche con l’infortunio di Matteo Gabbia, che durante il ritiro con la Nazionale ha rimediato un problema al polpaccio destro. E alla seduta di martedì non hanno preso parte neppure Gatti e Di Lorenzo. Se l'ultimo in conferenza stampa ha assicurato che a Oslo giocherà e che sta solo gestendo un fastidio con il quale convive da un mese. Gatti, che a fine marzo si era fratturato il perone e negli ultimi due mesi di campionato ha giocato solo otto minuti (più recuperi), si è allenato due giorni di fila con gli azzurri e oggi è stato "gestito" con un lavoro differenziato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it