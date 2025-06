Luci e colori filtrati di Nicola Furlan in mostra a Forte Marghera

Preparati a immergerti in un mondo di luci e sfumature straordinarie: sabato 7 giugno, alle 18, si apre a Forte Marghera la mostra personale di Nicola Furlan, "Luci e Colori filtrati". Un’esposizione che promette di stupire e coinvolgere, grazie alle sue opere ricche di atmosfera e profondità . Non perdere l’occasione di scoprire questa affascinante realtà artistica, dove ogni quadro racconta un’emozione.

Inaugura sabato 7 giugno, alle 18, nell’ex Polveriera Francese a Forte Marghera, la mostra personale di Nicola Furlan "Luci e Colori filtrati", organizzata dalla Fondazione Forte Marghera, dalla D'E.M. International Venice Art Gallery e in collaborazione con L'Oasi di Winofsk, a cura di Elena. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - "Luci e colori filtrati" di Nicola Furlan in mostra a Forte Marghera

In questa notizia si parla di: Forte Marghera Luci Colori

"Spazi aperti" e "Brividi di velocità ", doppio evento domenica 25 maggio a Forte Marghera - Domenica 25 maggio, Forte Marghera ospiterà un doppio evento imperdibile per famiglie e appassionati: “Spazi aperti” e “Brividi di velocità ”.

"Luci e colori filtrati" di Nicola Furlan in mostra a Forte Marghera - Inaugura sabato 7 giugno, alle 18, nell’ex Polveriera Francese a Forte Marghera, la mostra personale di Nicola Furlan "Luci e Colori filtrati", organizzata dalla Fondazione Forte Marghera, dalla D'E.M ... Lo riporta veneziatoday.it

Forte in Fiore, a Forte Marghera: il programma di domenica 11 - Forte in Fiore tornerà l’11 maggio a Forte Marghera, in occasione della Festa della Mamma ... alle ore 9 con l’inaugurazione della Mostra Mercato: un’esplosione di colori e profumi accoglierà i ... Da genteveneta.it

La magia del Natale a Forte Marghera: 10 giorni di spettacoli circensi - La magia del Natale arriva a Forte Marghera con un’ondata di spettacoli circensi contemporanei ... e “Variopinto Tempo”, una riflessione poetica sui colori dell’animo umano in un’epoca frenetica e ... Segnala ilnuovoterraglio.it

Forte Marghera in autunno