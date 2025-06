Luca Giurato mi portò al bar e mi disse ‘adesso basta ho capito quello che stai facendo Mangia quel cornetto’ Così mi ha salvato dal rischio anoressia | Paola Saluzzi racconta

Una confessione intensa e toccante quella di Paola Saluzzi, che rivela come un gesto innocente di Luca Giurato le abbia salvato la vita, evitandole il rischio di anoressia. In un percorso di lotta contro i disturbi alimentari, la giornalista ha deciso di condividere pubblicamente le sue esperienze, offrendo speranza e consapevolezza a chi si trova ancora intrappolato in questa difficile battaglia. La sua storia dimostra che anche nei momenti più bui, un gesto di comprensione può fare la differenza.

“Smisi di mangiare a causa del troppo stress e a salvarmi fu Luca Giurato ”. È una confessione dolorosa quella che Paola Saluzzi ha fatto a La volta buona, il programma di Caterina Balivo che nella puntata di ieri ha affrontato anche il tema dei disturbi alimentari. Non è la prima volta che la giornalista rivela di aver sfiorato l’anoressia, lo ha fatto anche qualche mese fa ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, quando svelò di aver avuto problemi legati al cibo già durante l’adolescenza. “Quando avevo un qualsiasi problema chiudevo con il cibo, mi autopunivo”, disse alla Setta. Lo stesso accadde quando la Saluzzi aveva 35 anni, era all’apice del successo e conduceva UnoMattina in coppia con Luca Giurato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Luca Giurato mi portò al bar e mi disse ‘adesso basta, ho capito quello che stai facendo. Mangia quel cornetto’. Così mi ha salvato dal rischio anoressia”: Paola Saluzzi racconta

