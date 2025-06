Lotto Superenalotto e 10eLotto | le estrazioni di giovedì 5 giugno 2025

Preparati a scoprire i numeri vincenti di oggi: giovedì 5 giugno 2025, una giornata ricca di emozioni e possibilità per il Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Le estrazioni di questa sera potrebbero svelare la combinazione che cambierà la tua vita, realizzando sogni e aprendo nuove opportunità. Rimani con noi: seguiremo in tempo reale tutte le estrazioni e le quote per offrirti le informazioni più aggiornate e aiutarti a vivere al meglio questa giornata di speranza e fortuna.

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 5 giugno 2025 Nuova chance per mettere a segno il colpo che può cambiare la vita e realizzare i sogni dei più fortunati. Si gioca dunque anche oggi e, come sempre, anche questa sera la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto per fornirvi una puntuale rassegna su tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote. Estrazione Lotto e Superenalotto, 5 giugno 2025 I NUMERI DEL LOTTO Bari: Cagliari: Firenze: Genova: Milano: Napoli: Palermo: Roma: Torino: Venezia: Nazionale: I NUMERI DEL SUPERENALOTTO Combinazione vincente: Numero Jolly: Numero Superstar: I NUMERI DEL 10ELOTTO Numeri 10eLotto: Numero oro: Doppio oro: SIMBOLOTTO Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 5 giugno 2025

In questa notizia si parla di: Lotto Superenalotto 10elotto Estrazioni

