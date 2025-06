lotta allo sfruttamento scoperti 12 clandestini e chiuse cinque ditte

La lotta allo sfruttamento nel distretto cinese continua senza sosta, con controlli mensili che portano a scoperte sorprendenti e ferme azioni. Recentemente, il gruppo interistituzionale ha individuato 12 clandestini e chiuso cinque ditte irregolari, evidenziando ancora una volta le criticità di un sistema che necessita di interventi decisi e mirati. La strada verso condizioni di lavoro più giuste e trasparenti è ancora lunga, ma ogni passo avanti è fondamentale per un cambiamento duraturo.

Proseguono senza sosta i controlli del gruppo interistituzionale, voluto dalla prefettura, per il contrasto allo sfruttamento nelle ditte a conduzione cinese del distretto. Controlli che avvengono con cadenza mensile e che riservano sempre molte sorprese. Sono infatti ancora troppe le irregolaritĂ che vengono scoperte durante le verifiche a dimostrazione di come il modo di lavorare illegale, nella comunitĂ cinese, sia ancora ampiamente diffuso e difficile da estirpare all’interno del distretto pratese. L’ultimo controllo in ordine di tempo è stato eseguito a fine maggio all’interno di cinque ditte, tre al Macrolotto e due nel distretto industriale di Montemurlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it