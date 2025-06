Lotta al diabete l' impresa del livornese Stefano Giovanneschi | da Cortina a Milano di corsa

In un gesto di straordinaria determinazione, Stefano Giovanneschi, livornese di 49 anni e diabetico di tipo 1, si prepara a attraversare l’Italia da Cortina a Milano in 15 tappe di corsa, per sensibilizzare e combattere il diabete. Un’impresa che unisce passione, resilienza e impegno sociale, dimostrando che lo sport può essere un potente alleato nella lotta contro questa malattia. La sua missione è un invito a non arrendersi mai.

Stefano Giovanneschi, livornese di 49 anni, affetto da diabete tipo 1 dall’età di 18 anni, sta per compiere un'impresa straordinaria. A partire dall'8 giugno percorrerà di corsa la distanza tra Cortina e Milano in 15 tappe ognuna da 30-40 km al giorno per diffondere il valore dello sport. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Lotta al diabete, l'impresa del livornese Stefano Giovanneschi: da Cortina a Milano di corsa

