L’ospedale compie 25 anni Esami gratuiti e tanti eventi E’ festa a Campostaggia

L’ospedale di Campostaggia celebra un traguardo importante: 25 anni di assistenza dedicata alla comunità. Per l’occasione, sabato 21 giugno, porte aperte a tutti con esami gratuiti e eventi speciali per conoscere meglio i servizi che fanno la differenza. Prenota il tuo appuntamento ai numeri dedicati e scopri come questa festa sia anche un’occasione per prendersi cura della salute. Non mancare!

L'ospedale di Campostaggia festeggia 25 anni aprendo le porte alla popolazione. Sabato 21 giugno alcuni servizi ospedalieri saranno a libero accesso. Previo appuntamento ai numeri 0577 994902 e 0577 994712, attivi dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30, è possibile accedere a Screening diabete 2, riservato a persone over 50; Screening malattie cardiovascolari – Uosd Cardiologia; Screening malattia renale in età giovanile – Uoc Nefrologia e dialisi – Riservato a persone tra i 18 e i 25 anni; Ecografia tiroide – Uoc Radiodiagnostica – Riservato alle donne tra i 30 e i 60 anni. Previste alle 11,30 una visita guidata alla nuova sala operatoria e la presentazione delle attività trasfusionali, con la prima squadra di pallavolo della Pgs Pietro Larghi Colle come testimonial.

L'ospedale di Campostaggia compie 25 anni: celebrazioni il 21 giugno tra storia, sanità e futuro