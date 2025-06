l orchestrona trionfa al premio verona sul podio i 96 musicisti di bellusco

Una vittoria di passione, talento e collaborazione che racchiude il meglio dell’energia giovanile. L’Orchestrona di Bellusco ha dimostrato che con impegno e armonia è possibile raggiungere traguardi straordinari, lasciando il pubblico senza parole e scrivendo una pagina brillante nel panorama musicale giovanile italiano. La loro vittoria è un segnale di speranza e di futuro radioso per la musica e l’educazione.

L’Orchestrona delle medie di Bellusco trionfa al Premio musicale Città Di Verona, 96 ragazzi e docenti in trionfo. "Suonare insieme dà voce ai silenzi dell’adolescenza, è una vittoria del bello", dice il maestro Mimmo Ricotta, insegnante di flauto traverso e direttore dell’ensemble. Nata in pochissimo tempo, ma perfetta nell’esecuzione tanto da essere scelta per la serata di gala che accompagna la consegna delle borse di studio. "Una vittoria di squadra – aggiunge il professore – nasce tutto dalla sinergia tra l’équipe di insegnanti di strumento, dal fortissimo sostegno della preside Concetta Ponticelli e dall’insostituibile supporto delle famiglie e dei ragazzi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it