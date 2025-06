Longoni conquista anche la Chinatown milanese | ecco la nuova bakery con caffè specialty

Longoni conquista anche la Chinatown milanese, inaugurando una nuova bakery con caffè specialty in via Procaccini 69. Con il suo nono punto vendita, l’artigiano del lievito madre porta a Milano un’esperienza unica, dove arte, gusto e tradizione si incontrano per creare un luogo di autentica ispirazione. Questa non è solo una bottega, ma un vero e proprio universo dedicato alla passione del pane e del caffè di qualità.

Con l’apertura del suo nono punto vendita, in via Procaccini 69, l’artigiano del lievito madre firma una nuova idea che è molto più di una semplice bottega. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Longoni conquista anche la Chinatown milanese: ecco la nuova bakery con caffè specialty

In questa notizia si parla di: Longoni Conquista Chinatown Milanese

Addio Angelo Longoni, il regista e scrittore aveva 68 anni - Milanese, cresciuto alla Paolo Grassi e fondatore del Cendic, nella sua carriera Longoni ha firmato titoli come Uomini senza donne e Naja, che dal teatro sono approdati a cinema e tv È morto ... Si legge su tg24.sky.it