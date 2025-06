Long Covid una variante genetica aumenta il rischio del 60%

Un nuovo studio rivoluzionario svela come una variante genetica possa aumentare del 60% il rischio di sviluppare il long Covid, aprendo nuove strade per la prevenzione e il trattamento. La scoperta, pubblicata su Nature Genetics, ci avvicina a capire perché alcune persone siano più vulnerabili e potrebbe cambiare il modo in cui gestiamo questa sfida sanitaria. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante ricerca.

Siena, 5 giugno 2025 – Alcune persone sono più predisposte di altre a sviluppare il long Covid, e la ragione potrebbe trovarsi nel Dna. Un ampio studio genetico internazionale, pubblicato oggi sulla rivista Nature Genetics, ha infatti identificato nuove varianti genetiche associate a un rischio più elevato di sviluppare la sindrome post-Covid, caratterizzata da sintomi come stanchezza cronica, dolori muscolari, difficoltà respiratorie e «nebbia» mentale. In particolare una è associata al rischio aumentato del 60% di svilupparlo. Circa il 10-20% delle persone infette da Covid-19 sviluppa sintomi a lungo termine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Long Covid, una variante genetica aumenta il rischio del 60%

