Londra Sadiq Khan cerca consensi tra gli immigrati | critica il governo Labour e chiede di nuovo porte aperte agli stranieri

Sadiq Khan, il sindaco di Londra riconfermato per la terza volta, si impegna a consolidare il suo ruolo di leader calmo e sorridente in una città complessa e divisa. Mentre promuove iniziative per rendere Londra più sicura, verde ed equa, il suo continuo appello agli immigrati e le critiche rivolte al governo Labour alimentano il dibattito sulla direzione futura della capitale. Tra proposte ambiziose e sfide politiche, il suo cammino resta tutto da scoprire.

Sadiq Khan è uno di quei leader calmi e sorridenti che però fa fatica ad accattivarsi il pubblico. Il sindaco di Londra, riconfermato per la terza volta a City Hall, è sempre in bilico tra i suoi piani ‘senza se e senza ma’ per una capitale “più sicura, più equa e più verde” e le critiche che poi gli piovono addosso da destra e sinistra sulla loro reale efficacia. Che sia allargare il raggio della Zona a Emissione Ultra Bassa ( ULEZ ) o decriminalizzare il possesso di cannabis, sembra che Khan non metta mai d’accordo nessuno. Tanto meno nelle statistiche visto che secondo l’ultima di YouGov il primo cittadino di Londra è gradito solo al 18% degli abitanti della capitale, mentre al 51% dei londinesi non piace. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Londra, Sadiq Khan cerca consensi tra gli immigrati: critica il governo Labour e chiede di nuovo porte aperte agli stranieri

Segui queste discussioni su X

La posizione del sindaco di Londra sulla cannabis. Tra tutte le motivazioni, sono le più assurde. Aiutare le minoranze a fare cosa, esattamente? Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

LECV LCV Unveil with London Mayor Sadiq Khan | London Electric Vehicle Company