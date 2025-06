Londa anomala

Nel cuore di una città che non dorme mai, un'onda anomala sta scuotendo le fondamenta dell'istruzione superiore. Ugo Biggeri, richiamando Einstein, ci invita a riflettere su come il cambiamento richieda nuove prospettive, anche nel mondo accademico. La London School of Economics, simbolo di un passato ormai superato, si trova di fronte a una sfida epocale: evolversi o restare indietro. La rivoluzione mentale è già in atto.

Ugo Biggeri cita Albert Einstein per spiegare perché la London School of Economics ha fatto il suo tempo: «Non si possono cambiare le cose con lo stesso set mentale che

