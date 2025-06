Logica securitaria e paura del dissenso | il governo getta la maschera col decreto Sicurezza

Il decreto sicurezza del governo svela una logica securitaria e una paura profonda del dissenso, mascherata da misure che rischiano di alimentare il senso di insicurezza. Tra proteste e polemiche, questa legge rappresenta un paradosso: credere di aumentare la sicurezza criminalizzando la marginalità sociale. Un'illusione che solleva più domande che risposte, aprendo un dibattito cruciale sulla vera natura della sicurezza nel nostro Paese. Continua a leggere.

Tra le proteste dell'opposizione, è diventata legge una delle teorie più strampalate in assoluto della destra: che si possa garantire più sicurezza aumentando il numero di reati e criminalizzando la marginalità sociale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Sicurezza Logica Securitaria Paura

Logica securitaria e paura del dissenso: il governo getta la maschera col decreto Sicurezza - Tra le proteste dell'opposizione, è diventata legge una delle teorie più strampalate in assoluto della destra: che si possa garantire più sicurezza ... Lo riporta fanpage.it

Dl sicurezza, via libera della Camera. Protesta opposizioni in Aula: "Decreto paura" - In Aula, prima delle votazioni finali, la protesta di Pd, M5S e Avs. I parlamentari hanno esposto dai banchi delle opposizioni cartelli con scritto: 'Né liberi, né sicuri', 'Non si arresta la protesta ... Da msn.com

Il «decreto paura», giornate decisive per l’opposizione - Città (Commenti) Il decreto legge «sicurezza» potrebbe essere convertito proprio a ridosso dei referendum dell’8 e 9 giugno, ma naturalmente è già in vigore in quanto «provvisorio» provvedimento gover ... Segnala ilmanifesto.it

PODCAST - Cosa ha ucciso Giulio Regeni?