Lodi la Giunta incontra i residenti dei quartieri Fanfani e Pratello | Siamo soffocati dal traffico

Lodi si fa sentire: i residenti dei quartieri Fanfani e Pratello hanno avuto l’opportunità di dialogare direttamente con sindaco e Giunta, esprimendo le loro preoccupazioni sul traffico e altre questioni di primaria importanza. Questi incontri rappresentano un passo fondamentale verso una città più ascoltata e partecipativa, dove le voci dei cittadini contano davvero. La volontà è chiara: trasformare le richieste in azioni concrete per un futuro migliore.

Lodi, 5 giugno 2025 – Si sono conclusi martedì sera, all’oratorio Santa Francesca Cabrini di via Madre Cabrini, gli incontri promossi negli ultimi mesi per permettere ai residenti nei vari quartieri della città di confrontarsi con il sindaco e con la Giunta comunale su numerose tematiche. Un’opportunità per esprimere pareri e opinioni, porre domande e richieste specifiche. Quella di martedì, riservata ai cittadini dei quartieri Fanfani e Pratello, è stata l’assemblea più partecipata dell’intero ciclo. Mobilità sostenibile. Il Comune apre ai cittadini: un’app per i suggerimenti I pullman in via Anelli . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it