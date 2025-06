loccioni lancia pioneer dalle auto nuove batterie

Loccioni, in collaborazione con Enel X e Adr, lancia Pioneer, la rivoluzionaria soluzione di riutilizzo delle batterie usate dei veicoli elettrici. Un esempio concreto di economia circolare che trasforma le sfide della mobilità sostenibile in opportunità innovative. Questo progetto, realizzato a Moie (Ancona), rappresenta un passo importante verso un futuro più verde e responsabile. La strada verso un domani più sostenibile comincia proprio qui, con Pioneer.

Recupero e riutilizzo delle batterie usate dei veicoli elettrici, un esempio di economia circolare che lega Loccioni (foto, il presidente Enrico Loccioni), azienda di Moie (Ancona), ed Enel. Pioneer (airPort sustaInability secONd lifE battEry stoRage) è il terzo sistema attivo commissionato da Adr (Aeroporti di Roma) ad Enel X che a sua volta si è rivolta a Loccioni, selezionato come system integrator. Pioneer utilizza un totale di 762 pacchi batteria di auto usate, che sono stati forniti da Nissan, Mercedes e Stellantis e che torneranno a vivere in un sistema di accumulo da 10 MWh integrato con gli impianti fotovoltaici di Fiumicino.