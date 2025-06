L' obiettivo non è superare i propri limiti ma mantenere le buone abitudini anche fuori casa

L’estate è il momento perfetto per godersi il meritato relax, ma non bisogna dimenticare l’importanza di mantenere le buone abitudini anche lontano da casa. Piccoli gesti quotidiani, una pianificazione semplice e un pizzico di flessibilità sono alleati preziosi per restare attivi senza stressarsi. Ricorda: l’obiettivo non è battere record, ma continuare a prendersi cura di sé, ovunque ci si trovi.

L 'estate è sinonimo di relax, e porta con sé il rischio di interrompere le buone abitudini, soprattutto se appena acquisite. Per chi sta cercando di costruire una routine di movimento o sta riprendendo ad allenarsi, viaggi e vacanze possono diventare un ostacolo. Eppure non serve molto per mantenersi attivi: bastano pochi minuti al giorno, una piccola programmazione e un po' di flessibilità. L'obiettivo non è battere record, ma restare coerenti con l'abitudine. Anche in vacanza, si può trovare il modo di muoversi: una camminata al mattino, una sessione rapida prima di colazione, esercizi sul terrazzo o in camera d'albergo.

