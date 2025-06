Lo svincolo di Sant’Alessandro Via libera ambientale dalla Regione

Una svolta importante per il territorio di Sant’Alessandro: la Regione Lombardia ha dato il via libera ambientale allo svincolo tra l’autostrada A4 e la Tangenziale nord A52. Questo passo avanti rappresenta un’efficace soluzione per migliorare la viabilità e ridurre l’impatto ambientale della zona. La delibera, approvata la scorsa settimana, segna un traguardo fondamentale e apre nuove prospettive di sviluppo per la comunità locale.

Un passo avanti significativo per lo svincolo tra l'autostrada A4 e la Tangenziale nord A52 a Sant'Alessandro: Regione Lombardia ha espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto di interconnessione, comunicandolo al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. Il via libera è arrivato attraverso una delibera di Giunta approvata la scorsa settimana, su proposta dell'assessore regionale all'Ambiente e Clima Giorgio Maione. Per la Regione, il progetto firmato da Milano Serravalle, sarà utile a fluidificare i flussi di traffico tra Torino, Rho e Monza, intervenendo in uno snodo strategico del sistema viabilistico lombardo.

