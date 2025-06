Lo sport come crescita economica e sociale Intervista a Vito Cozzoli La puntata di Radar su Formiche Tv

Lo sport, molto più di un semplice passatempo, è un motore potente di crescita economica e coesione sociale. In questa puntata di Radar su Formiche TV, esploriamo come il settore sportivo possa diventare un vero e proprio volano per il nostro Paese, promuovendo salute, inclusione e sviluppo. Ne discutiamo con Vito Cozzoli, autore di “L’anima sociale e industriale dello sport”, per scoprire come lo sport possa trasformare le comunità e l’economia italiana.

Lo sport come volano economico e al tempo stesso come strumento di coesione sociale, salute e inclusione. Un mondo che va ben oltre il campo da gioco e che oggi rappresenta un settore chiave per lo sviluppo del Paese. Ne parliamo con Vito Cozzoli, autore del libro “L’anima sociale e industriale dello sport” (PIEMME). Conduce: Roberto Arditti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Lo sport come crescita economica e sociale. Intervista a Vito Cozzoli. La puntata di Radar su Formiche Tv

