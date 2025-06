Lo sguardo poetico e neorealista di Pepi Merisio | Attraverso l’Italia

Scopri l’Italia vista attraverso gli occhi poetici e neorealisti di Pepi Merisio, un viaggio in bianco e nero tra uomini, paesaggi e tradizioni che cattura l’essenza del quotidiano. La mostra “Attraverso l’Italia” a Bergamo, presso il Convento di San Francesco, rende omaggio a un maestro del Novecento, rivelando un’Italia autentica e ricca di emozioni. Un’occasione imperdibile per immergersi in un racconto visivo senza tempo.

Bergamo. Un’Italia in bianco e nero, attraversata da uomini e donne, paesaggi e tradizioni, immortalata da uno sguardo capace di cogliere la bellezza del quotidiano. È questa l’anima della mostra “Attraverso l’Italia. Fotografie di Pepi Merisio”, che sarà inaugurata il 6 giugno all’interno del suggestivo Convento di San Francesco a Bergamo. Un omaggio a un maestro del Novecento e al suo modo unico di raccontare il Paese, dagli anni del boom economico fino agli anni Ottanta. La mostra, promossa dal Comune di Bergamo e dal Museo delle Storie sotto la direzione scientifica di Roberta Frigeni, e realizzata con il supporto della Siad Fondazione Sestini, presenta 136 fotografie, di cui alcune inedite, provenienti dall’archivio che Merisio ha depositato nel 2018 proprio nel Museo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

