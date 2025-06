Lo Sguardo delle Donne Le figure femminili di Modigliani

"Lo Sguardo delle Donne" apre le porte a un viaggio affascinante tra le celebri figure femminili di Modigliani, unendo arte, innovazione e accessibilità. Un’occasione unica per immergersi nel mondo intenso e suggestivo del celebre artista, scoprirne i segreti e lasciarsi conquistare dai suoi ritratti senza tempo. Non perdere questa opportunità di vivere l’arte in modo coinvolgente e innovativo, un’esperienza da non dimenticare.

"Lo Sguardo delle Donne", esposizione dedicata alle celebri figure femminili ritratte da Amedeo Modigliani, unisce patrimonio artistico, tecnologia e accessibilità in un’unica esperienza, aperta al pubblico sabato 14 dalle 16 e domenica 15 giugno dalle 10 alle 18, nella Sala Civica del Torchio di Carimate. Organizzata dalla Pro Loco di Carimate con Elv Culture of Innovation e l’Associazione Culturale Modigliani Institut Archives Légales, la mostra porterà nello spazio di piazza Castello le iconiche figure femminili di Amedeo Modigliani, partendo dai numerosi lavori che l’artista ha dedicato alle donne nel corso della sua carriera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Lo Sguardo delle Donne“. Le figure femminili di Modigliani

